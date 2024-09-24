«Реал» – «Алавес». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» сыграет с «Алавесом» в 7-м туре Ла Лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги