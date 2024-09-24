Мбаппе забил 5-й гол в сезоне Ла Лиги – «Алавесу». Больше только у Левандовского

Килиан Мбаппе забил 5-й гол в Ла Лиге.

Нападающий «Реала » поразил ворота «Алавеса » в матче 7-го тура Ла Лиги (2:0, перерыв).

Это 5-й гол французского футболиста в чемпионате Испании . В списке лучших бомбардиров турнира его опережает только Роберт Левандовски из «Барселоны» – на его счету 6 мячей.

Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь .