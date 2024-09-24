Мбаппе забил 5-й гол в сезоне Ла Лиги – «Алавесу». Больше только у Левандовского
Килиан Мбаппе забил 5-й гол в Ла Лиге.
Нападающий «Реала» поразил ворота «Алавеса» в матче 7-го тура Ла Лиги (2:0, перерыв).
Это 5-й гол французского футболиста в чемпионате Испании. В списке лучших бомбардиров турнира его опережает только Роберт Левандовски из «Барселоны» – на его счету 6 мячей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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