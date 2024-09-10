Эдегор передвигался на костылях после травмы голеностопа в матче с Австрией. Хавбек «Арсенала» может не сыграть с «Тоттенхэмом» в воскресенье
Мартин Эдегор мог получить серьезную травму в матче сборной Норвегии.
Полузащитник подвернул голеностоп и был заменен во 2-м тайме игры Лиги наций против сборной Австрии (2:1).
Как сообщает Sky Sports, Эдегор передвигался на костылях при посадке в самолет, возвращаясь из расположения сборной в Лондон.
Отмечается, что первоначально врачи сборной Норвегии определили травму Эдегора как «небольшое растяжение связок». Главный тренер Столе Сольбаккен в послематчевом интервью TV2 отметил, что в раздевалке травма Эдегора «выглядела плохо».
Ожидается, что сегодня по прибытии в расположение «Арсенала» Эдегор пройдет дополнительное обследование. Участие полузащитника в воскресном матче с «Тоттенхэмом» находится под вопросом.