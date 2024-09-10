Эдегор передвигался на костылях после травмы голеностопа в матче с Австрией. Хавбек «Арсенала» может не сыграть с «Тоттенхэмом» в воскресенье

Теги премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Арсенал травмы Столе Сольбаккен Мартин Эдегор Лига наций УЕФА Футбол

Мартин Эдегор мог получить серьезную травму в матче сборной Норвегии.

Полузащитник подвернул голеностоп и был заменен во 2-м тайме игры Лиги наций против сборной Австрии (2:1).

Как сообщает Sky Sports, Эдегор передвигался на костылях при посадке в самолет, возвращаясь из расположения сборной в Лондон.

Отмечается, что первоначально врачи сборной Норвегии определили травму Эдегора как «небольшое растяжение связок». Главный тренер Столе Сольбаккен в послематчевом интервью TV2 отметил, что в раздевалке травма Эдегора «выглядела плохо».

Ожидается, что сегодня по прибытии в расположение «Арсенала» Эдегор пройдет дополнительное обследование. Участие полузащитника в воскресном матче с «Тоттенхэмом» находится под вопросом.

4 комментария
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Здоровья
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Да какие там вопросы. Все понятно по воскресенью.
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Эдегор, Холанд...здоровья парням!
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Странный парадокс, как только матчи сборных, игроков в травматологию, как по записи отправляют. Надеюсь все придет к хоккейному варианту и в сборные будут ездить по согласованию с клубом. Сезон толком не начался, а у топ клубов уже лазарет переполнен.
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