Эдегор может пропустить 3 недели из-за травмы голеностопа, полученной в матче Норвегии
Стало известно, сколько предварительно пропустит Мартин Эдегор из-за травмы.
Полузащитник «Арсенала» подвернул голеностоп и был заменен во 2-м тайме игры Лиги наций против сборной Австрии (2:1).
«Такие травмы голеностопа обычно требуют минимум три недели на восстановление. Все, что меньше, – это чудо. Но не исключено, что может затянуться по времени.
Если бы это был перелом, речь шла бы о шести неделях вне игры или больше. По предварительным результатам МРТ, полученным в Лондоне, вероятно, перелома нет», – сообщил врач сборной Норвегии Ола Санд.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: VG
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