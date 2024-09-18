У Эдегора повреждены связки голеностопа. Артета сообщил, что хавбек «Арсенала» выбыл на неопределенный срок

Мартин Эдегор выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Норвежский полузащитник «Арсенала » получил повреждение в матче Лиги наций против Австрии в начале сентября. Игрок был вынужден пропустить дерби против «Тоттенхэма» (1:0).

Главный тренер «канониров» Микель Артета заявил, что Эдегор будет недоступен еще какое-то время. Вероятно, игрок не сыграет в матче против «Манчестер Сити » в воскресенье.

«Последние обследования показали, что у него повреждены связки голеностопа. Это довольно серьезная травма, поэтому на некоторое время мы его потеряем», – сказал Артета.