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  • У Эдегора повреждены связки голеностопа. Артета сообщил, что хавбек «Арсенала» выбыл на неопределенный срок
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У Эдегора повреждены связки голеностопа. Артета сообщил, что хавбек «Арсенала» выбыл на неопределенный срок

Мартин Эдегор выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Норвежский полузащитник «Арсенала» получил повреждение в матче Лиги наций против Австрии в начале сентября. Игрок был вынужден пропустить дерби против «Тоттенхэма» (1:0). 

Главный тренер «канониров» Микель Артета заявил, что Эдегор будет недоступен еще какое-то время. Вероятно, игрок не сыграет в матче против «Манчестер Сити» в воскресенье.

«Последние обследования показали, что у него повреждены связки голеностопа. Это довольно серьезная травма, поэтому на некоторое время мы его потеряем», – сказал Артета.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoтравмы
logoМартин Эдегор
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