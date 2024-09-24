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  • Станислав Черчесов: «Иногда болельщик хуже женщины, которая как влюбится – и ничего уже не видит. Если говорят, что он курит и гуляет, то она не верит, пока замуж за него не выйдет»
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Станислав Черчесов: «Иногда болельщик хуже женщины, которая как влюбится – и ничего уже не видит. Если говорят, что он курит и гуляет, то она не верит, пока замуж за него не выйдет»

Станислав Черчесов объяснил, почему братья Миранчуки почти не играли на ЧМ-2018.

– Почему на чемпионате мира 2018 года вы почти не выпускали братьев Миранчуков на поле?

Алексей Миранчук всегда был в нашей сборной. Антон, наверное, поменьше, поскольку травмы были. Я же не могу вызывать человека, в котором ничего не вижу. Всему свое время.

Есть условные Головин, Черышев, Самедов и так далее. А Алексей понюхал пороху и на чемпионате Европы уже играл. Вы же видите его сегодня, а это абсолютно разные вещи.

– Но в 2018 году братья Миранчуки очень здорово играли в «Локомотиве».

– Это вы так решили.

– А вам так не казалось?

– Когда мне кажется, я крещусь. Видите, вы влюбились в кого-то – и все. Иногда болельщик хуже женщины, которая как влюбится – и ничего уже не видит. Если говорят, что он курит и гуляет, то она не верит, пока замуж за него не выйдет.

Так и здесь. Они играют там хорошо, но вы же не видите их у меня в команде. А я их каждый день вижу. Я же не враг самому себе, чтобы не ставить игрока, который приносит результат.

– А можете назвать конкретный недостаток?

– Нет. Конкретный недостаток я говорю самому игроку, а не за глаза.

Если вы помните, я год играл за «Локомотив». Вся страна спрашивала, почему Черчесова в сборную не вызывают. Я был лучшим вратарем СССР, а даже кандидатом в сборную не был. Просто времена были другие. Когда ты такую школу проходишь, то хочешь, чтобы люди завоевали свое место.

Вот Джикия, условно, четыре раза был в сборной и четыре раза сидел на трибуне с Кутеповым. Всему свое время.

Кстати, недавно с Антоном встречались – так хорошо пообщались. Он сейчас уехал, дай бог ему здоровья, – сказал бывший главный тренер сборной России, сейчас работающий с командой Казахстана.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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