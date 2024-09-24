Некоторые члены УЕФА сомневаются в Чеферине из-за попытки вернуть юношеские сборные РФ, Суперлиги и поражения в деле «Ман Сити» по ФФП
Несмотря на то, что у большинства национальных ассоциаций нынешний президент пользуется поддержкой, его противники указывают на то, что за время пребывания словенца на его посту организация столкнулась с рядом кризисов: пандемией коронавируса, объявлением о создании Суперлиги, попытками ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года, конфликтом России и Украины.
Как пишет The Independent, критики утверждают, что избежать формирования Суперлиги Европы удалось лишь благодаря протестам английских фанатов, а дело в Европейском суде и вовсе было проиграно. Еще одним крупным поражением УЕФА называется отмена отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков в 2020 году из-за нарушения правил финансового фэйр-плей после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Также противники Чеферина напоминают о ставших неудачными попытках сотрудничества с Китаем и возвращения российских юношеских команд в международные соревнования.
35 из 55 стран УЕФА хотят, чтобы Чеферин пошел на новый срок в 2027-м. Президент союза обещал больше не баллотироваться на пост, несмотря на обнуление
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