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  • Некоторые члены УЕФА сомневаются в Чеферине из-за попытки вернуть юношеские сборные РФ, Суперлиги и поражения в деле «Ман Сити» по ФФП
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Некоторые члены УЕФА сомневаются в Чеферине из-за попытки вернуть юношеские сборные РФ, Суперлиги и поражения в деле «Ман Сити» по ФФП

Александера Чеферина критикуют за ряд неудач во главе УЕФА.

Несмотря на то, что у большинства национальных ассоциаций нынешний президент пользуется поддержкой, его противники указывают на то, что за время пребывания словенца на его посту организация столкнулась с рядом кризисов: пандемией коронавируса, объявлением о создании Суперлиги, попытками ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года, конфликтом России и Украины.

Как пишет The Independent, критики утверждают, что избежать формирования Суперлиги Европы удалось лишь благодаря протестам английских фанатов, а дело в Европейском суде и вовсе было проиграно. Еще одним крупным поражением УЕФА называется отмена отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков в 2020 году из-за нарушения правил финансового фэйр-плей после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Также противники Чеферина напоминают о ставших неудачными попытках сотрудничества с Китаем и возвращения российских юношеских команд в международные соревнования.

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Опубликовал: Александр Суряев
logoМанчестер Сити
logoсборная России U-17
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoУЕФА
logoСборная России по футболу
logoРФС
финансовый фэйр-плей
Политика
logoАлександер Чеферин
logoСуперлига Европы
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