35 из 55 стран УЕФА хотят, чтобы Чеферин пошел на новый срок в 2027-м. Президент союза обещал больше не баллотироваться на пост, несмотря на обнуление

Ряд европейских стран поддерживает главу УЕФА Александера Чеферина.

По информации The Independent, множество европейских ассоциаций футбола сообщили УЕФА, что поддержат президента, если он решит баллотироваться на новый срок в 2027 году. Чеферина готовы поддержать 35 из 55 членов союза.

Активнее всего президента УЕФА поддерживают балканские страны и ассоциации стран с небольшим населением, откуда и пришли письма с поддержкой Чеферина.

Сторонники Чеферина сходятся во мнении, что Александер хорошо справился со множеством кризисов, включая пандемию коронавируса, появление Суперлиги, попытку ФИФА организовать чемпионат мира раз в два года и конфликт на Украине. Также отмечаются успехи Лиги конференций и Лиги наций.

Если 56-летний функционер выиграет выборы в 2027-м, то общий срок его полномочий в качестве президента УЕФА составит 15 лет (Чеферин вступил в должность в 2016-м).

Отметим, что в феврале словенец объявил , что не будет еще раз баллотироваться в 2027 году, несмотря на обнуление своего первого срока.

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