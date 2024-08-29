Чеферин о Роналду: «Его выдающиеся достижения в Лиге чемпионов должны стать вызовом для будущих поколений. Футболистам всего мира стоит подражать его качествам»

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Александер Чеферин отметил достижения Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

Сегодня нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил специальный приз лучшему бомбардиру в истории турнира. В общей сложности португалец провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых забил 140 голов. Президент УЕФА лично наградил форварда в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона.

«Криштиану Роналду – одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги чемпионов УЕФА. Его выдающиеся достижения в качестве бомбардира в этом соревновании, похоже, должны выдержать испытание временем и стать выдающимся вызовом для будущих поколений.

Постоянные успехи на самом высоком уровне свидетельствуют о его неустанном стремлении как к командным, так и к индивидуальным наградам. На протяжении более чем двух десятилетий он непрерывно развивал и совершенствовал свою игру, продолжая при этом с юношеской страстью забивать и праздновать голы.

Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на самой большой сцене – это качества, которым футболисты всего мира должны стремиться подражать», – сказал президент УЕФА.

Роналду получил приз от президента УЕФА как лучший бомбардир в истории ЛЧ. У Криштиану 140 голов в турнире

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39 комментариев
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В плане того какой Роналду профессионал на него должны все ровняться, потому как других таких мало. Легендарный игрок для Лиги Чемпионов, лучший в истории турнира.
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Ответ Александр Северный
срать я на Рональду хотел!!! и того же желаю молодому поколению футболистов. было бы с кого брать пример. можно иметь в активе один гол в ЛЧ но остаться при этом человеком.
А когда ты успел пообщаться с Роналду чтобы узнать какой он человек?
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+9
Сегодня прям Пир стервятников в комментариях 😀
+7
-2
+5
Ответ Sminem
Король ЛЧ - Роналду Король ЧМ - Пеле месси к сожалению везде вечно второй
Так у вас короли определяются по количеству Кубков или голов?
Если по голам, то король ЧМ Миро Клозе.
Если по Кубкам то Пеле, а в ЛЧ Хенто или кто то из Реала с 6 ЛЧ)))
+5
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+4
Ответ Иван Новиков
Все хотят равняться на лучшего футболиста мира.
А причем тут Месси, пост про Рональду!🤔
+4
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Матчей в ЛЧ стало больше значит и рекорд падет быстрее
+3
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Ответ Александр Северный
и на тебя кстати тоже. с такими не нужно общаться, хватит одного раза посмотреть на его поведение со стороны. ты слишком мало и глуп, и не видел больших...
Ахах, тут до вас, Александр, мне действительно далеко, ведь в больших З. вы видимо большой специалист.🤡
+4
-1
+3
Ответ Александр Северный
и на тебя кстати тоже. с такими не нужно общаться, хватит одного раза посмотреть на его поведение со стороны. ты слишком мало и глуп, и не видел больших...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+3
-1
+2
Ответ meringue
Ну и как же он показал? Уверен что для общества этот парень сделал куда больше полезного чем ты, и чем я. И какие же у тебя критерии отличия хорошего человека от плохого?
А ты плакала после чм 2022? Признайся. Читал последние интервью кристушки?
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Ответ Sminem
Король ЛЧ - Роналду Король ЧМ - Пеле месси к сожалению везде вечно второй
Месси в совокупности король
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Классика
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больше половины голов изза пенальти и туда же левых пенальти и с десятка два офсайдов! легенда усосаная!
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Скоро и Тен Хаг с Рангником его поздравят.. А-ха-ха-ха..
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Все хотят равняться на лучшего футболиста мира.
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Ответ meringue
А когда ты успел пообщаться с Роналду чтобы узнать какой он человек?
А она разве сам не показала в эти дни КАкая он человек??
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Ответ Юсуф Тайсумов
А она разве сам не показала в эти дни КАкая он человек??
Ну и как же он показал? Уверен что для общества этот парень сделал куда больше полезного чем ты, и чем я. И какие же у тебя критерии отличия хорошего человека от плохого?
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Как же вы задрали, персофаны!

Я терпеть не могу Рональдо, но и он, и Месси совершенно космические игроки. И я рад, что видел их противостояние на поле, и ту магию и тот уровень, который они показывали. Многие рекорды будут стоять десятилетиями, если вообще будут когда-то побиты. И это касается обоих, вне зависимости от предпочтений.

Но вы же под любой новостью, как попугаи, одно и тоже столько лет пишете. Как самих не достало?!
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А, ну наконец-то я догнал, что имелось ввиду под пропагандой ЛГБТ на Западе.
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Ответ meringue
Ахах, тут до вас, Александр, мне действительно далеко, ведь в больших З. вы видимо большой специалист.🤡
Да, Саша походу не то что видео, он их нюхнул немало.
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Ответ Александр Северный
срать я на Рональду хотел!!! и того же желаю молодому поколению футболистов. было бы с кого брать пример. можно иметь в активе один гол в ЛЧ но остаться при этом человеком.
А причем тут какой он человек, будущее поколение должно смотреть на него как на спортсмена на поле, какой он симулянт начиная с реала, как хотел отобрать гол у своего де игрока забив волосами, как уходит сразу после матча не поблагодарив своих болельщиков, как типа нервничает на поле, как плачет не забив гол, ну его коронка когда руки раздвигает типа промахнулся там чу-чуть было, а на самом деле несколько метров мимо🤦
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Ответ Юсуф Тайсумов
А ты плакала после чм 2022? Признайся. Читал последние интервью кристушки?
Ахах, это ответ на поставленный тебе вопрос? Я не фанат этого персонажа, так что потеряйся, плакса.
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Ответ Paul Spolnikov
Да, Саша походу не то что видео, он их нюхнул немало.
Судя потому бреду что он пишет, нанюхался он их знатно.
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Как бы я не любил Роналду, но было очень грустно сегодня видеть, как он получает вот этот трофей, потому что больше его не увидим в Европе.
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Ответ Sminem
Король ЛЧ - Роналду Король ЧМ - Пеле месси к сожалению везде вечно второй
Мбапе может превзойти Пеле....А если уж откровенно то Пеле всеж 2, а не 3...
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Ответ Dexter Morgan
Лучший в истории. Пример для всех и вся.
Лучший что? снайпер? как футболист точно нет
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