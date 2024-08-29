Чеферин о Роналду: «Его выдающиеся достижения в Лиге чемпионов должны стать вызовом для будущих поколений. Футболистам всего мира стоит подражать его качествам»

Александер Чеферин отметил достижения Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

Сегодня нападающий « » и сборной получил специальный приз лучшему бомбардиру в истории турнира. В общей сложности португалец провел в 183 матча, в которых забил 140 голов. Президент УЕФА лично наградил форварда в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона.

« – одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги чемпионов УЕФА. Его выдающиеся достижения в качестве бомбардира в этом соревновании, похоже, должны выдержать испытание временем и стать выдающимся вызовом для будущих поколений.

Постоянные успехи на самом высоком уровне свидетельствуют о его неустанном стремлении как к командным, так и к индивидуальным наградам. На протяжении более чем двух десятилетий он непрерывно развивал и совершенствовал свою игру, продолжая при этом с юношеской страстью забивать и праздновать голы.

Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на самой большой сцене – это качества, которым футболисты всего мира должны стремиться подражать», – сказал президент УЕФА.

Роналду получил приз от президента УЕФА как лучший бомбардир в истории ЛЧ. У Криштиану 140 голов в турнире