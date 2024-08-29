Чеферин о Роналду: «Его выдающиеся достижения в Лиге чемпионов должны стать вызовом для будущих поколений. Футболистам всего мира стоит подражать его качествам»
Александер Чеферин отметил достижения Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.
Сегодня нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил специальный приз лучшему бомбардиру в истории турнира. В общей сложности португалец провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых забил 140 голов. Президент УЕФА лично наградил форварда в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона.
«Криштиану Роналду – одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги чемпионов УЕФА. Его выдающиеся достижения в качестве бомбардира в этом соревновании, похоже, должны выдержать испытание временем и стать выдающимся вызовом для будущих поколений.
Постоянные успехи на самом высоком уровне свидетельствуют о его неустанном стремлении как к командным, так и к индивидуальным наградам. На протяжении более чем двух десятилетий он непрерывно развивал и совершенствовал свою игру, продолжая при этом с юношеской страстью забивать и праздновать голы.
Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на самой большой сцене – это качества, которым футболисты всего мира должны стремиться подражать», – сказал президент УЕФА.
Роналду получил приз от президента УЕФА как лучший бомбардир в истории ЛЧ. У Криштиану 140 голов в турнире
Если по голам, то король ЧМ Миро Клозе.
Если по Кубкам то Пеле, а в ЛЧ Хенто или кто то из Реала с 6 ЛЧ)))
Я терпеть не могу Рональдо, но и он, и Месси совершенно космические игроки. И я рад, что видел их противостояние на поле, и ту магию и тот уровень, который они показывали. Многие рекорды будут стоять десятилетиями, если вообще будут когда-то побиты. И это касается обоих, вне зависимости от предпочтений.
Но вы же под любой новостью, как попугаи, одно и тоже столько лет пишете. Как самих не достало?!