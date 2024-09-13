Рэшфорда задевает критика экс-игроков «МЮ»: «Это травля. Когда другие ошибаются, об этом не говорят. Потрачено 100 млн на центральных нападающих, а Маркус играет на фланге и выполняет свою работу»
Маркуса Рэшфорда задевает критика бывших игроков «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает газета i со ссылкой на источники в окружении футболиста.
«Когда кто-то другой ошибается с пасом, об этом не говорят, но когда это делает Маркус, это совсем другое дело. Совсем другое. Критика в его адрес – это нападение. Это травля. Болельщики верят тому, что говорят бывшие футболисты, и это только ухудшает ситуацию.
Клуб потратил 100 миллионов фунтов на центральных нападающих, а Маркус играет на фланге. И выполняет работу в этом плане. Не его вина, что моменты не реализуются», – сказал один из источников.
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