Рэшфорда задевает критика экс-игроков «МЮ»: «Это травля. Когда другие ошибаются, об этом не говорят. Потрачено 100 млн на центральных нападающих, а Маркус играет на фланге и выполняет свою работу»

Маркуса Рэшфорда задевает критика бывших игроков «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает газета i со ссылкой на источники в окружении футболиста.

«Когда кто-то другой ошибается с пасом, об этом не говорят, но когда это делает Маркус, это совсем другое дело. Совсем другое. Критика в его адрес – это нападение. Это травля. Болельщики верят тому, что говорят бывшие футболисты, и это только ухудшает ситуацию.

Клуб потратил 100 миллионов фунтов на центральных нападающих, а Маркус играет на фланге. И выполняет работу в этом плане. Не его вина, что моменты не реализуются», – сказал один из источников.