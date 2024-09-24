Тен Хаг о календаре: «Топ-игроки перегружены – травмы неизбежны, всему есть предел. Это вредит футболу, но хорошо для коммерции, возможно»

Эрик тен Хаг высказался о негативных последствиях увеличения количества матчей.

«Мы много раз обсуждали то, что матчей стало слишком много, и топ-футболисты перегружены. Это вредит футболу. Но, возможно, это хорошо с коммерческой точки зрения.

Всему есть определенный предел, игроки получают травмы. Это почти неизбежно на фоне перегрузки из-за большого количества матчей», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед »