Владислав Радимов: «Краснодар» сейчас на ходу. Не думаю, что «Зенит» фаворит матча, плюс у команды будет дорога»

Владислав Радимов считает «Краснодар» фаворитом в матче с «Зенитом».

Команды сыграют в 10-м туре Мир РПЛ , матч пройдет в Краснодаре 28 сентября.

После 9 туров «Зенит » занимает первое место в таблице Мир РПЛ с 23 очками. «Краснодар» идет вторым с 21 баллом.

«Я не думаю, что «Зенит» фаворит. «Краснодар» сейчас на ходу – не проиграл ни одного матча в чемпионате. На своем стадионе в кои‑то веки, как минимум, 50 на 50.

Или даже «Краснодар» фаворит при своих болельщиках. Плюс у «Зенита» будет дорога», – сказал бывший игрок клуба из Санкт-Петербурга.