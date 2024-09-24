Владислав Радимов: «Краснодар» сейчас на ходу. Не думаю, что «Зенит» фаворит матча, плюс у команды будет дорога»
Владислав Радимов считает «Краснодар» фаворитом в матче с «Зенитом».
Команды сыграют в 10-м туре Мир РПЛ, матч пройдет в Краснодаре 28 сентября.
После 9 туров «Зенит» занимает первое место в таблице Мир РПЛ с 23 очками. «Краснодар» идет вторым с 21 баллом.
«Я не думаю, что «Зенит» фаворит. «Краснодар» сейчас на ходу – не проиграл ни одного матча в чемпионате. На своем стадионе в кои‑то веки, как минимум, 50 на 50.
Или даже «Краснодар» фаворит при своих болельщиках. Плюс у «Зенита» будет дорога», – сказал бывший игрок клуба из Санкт-Петербурга.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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