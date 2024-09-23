«Краснодар» и Жоао Виктор продлили контракт до 2026 года
Жоао Виктор продлил контракт с «Краснодаром».
«Быки» объявили о подписании соглашения с 30-летним полузащитником до конца июня 2026 года.
Бразильский футболист присоединился к «Краснодару» в феврале этого года. С тех пор в составе команды он провел 24 матча, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
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