Зобнин о судействе в РПЛ: «Нормальное, все люди ошибаются, даже с ВАР. Футболисты тоже ошибаются»

Роман Зобнин оценил качество работы судей в РПЛ.

– Уровень судейства в России упал?

– Нет. Нормальное судейство. Да, ошибаются. Все люди ошибаются. Свойственно ошибаться даже с ВАР. Мы, футболисты, тоже ошибаемся, – сказал хавбек «Спартака » Роман Зобнин .

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