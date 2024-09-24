Зобнин о судействе в РПЛ: «Нормальное, все люди ошибаются, даже с ВАР. Футболисты тоже ошибаются»
Роман Зобнин оценил качество работы судей в РПЛ.
– Уровень судейства в России упал?
– Нет. Нормальное судейство. Да, ошибаются. Все люди ошибаются. Свойственно ошибаться даже с ВАР. Мы, футболисты, тоже ошибаемся, – сказал хавбек «Спартака» Роман Зобнин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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