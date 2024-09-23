  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зобнин про 2:2 с «Динамо»: «Спартаку» не хватает злости, нужно добиваться победы всеми путями. Время потянуть. Три очка есть три очка, тем более в дерби»
13

Зобнин про 2:2 с «Динамо»: «Спартаку» не хватает злости, нужно добиваться победы всеми путями. Время потянуть. Три очка есть три очка, тем более в дерби»

Роман Зобнин рассказал, чего не хватает «Спартаку» в последних матчах.

Вчера красно-белые сыграли вничью с «Динамо» (2:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ, пропустив второй гол на 4-й добавленной ко 2-му тайму минуте.

– В одном из интервью вы сказали: «Чтобы играть в «Спартаке», его нужно любить». У вас нет ощущения, что «Спартак» стал командой очень хороших парней? Нет в команде злых – таких, как Соболев, Глушенков. Не хватает злости.

– Отчасти, наверное, да. Где-то не хватает злости. «Спартак» должен всеми путями добиваться победы. Даже взять игру с «Динамо». Всеми путями – время потянуть, как у нас, в РПЛ, любят. Даже если ты играешь в большинстве.

Три очка есть три очка. Тем более, дерби. Всякими путями ты должен выиграть матч. Этого, к сожалению, не хватает, – сказал капитан «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoРоман Зобнин
logoАлександр Соболев
logoМаксим Глушенков
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зарема о «Спартаке»: «Плюшевые мимимишки, а не гладиаторы. Удобненькие, бесхарактерные. Уже половина талантливых русских превращается в балласт»
67сегодня, 08:27
Зобнин о критике от Орлова: «Абсолютно по барабану. Пусть напишет руководству «Спартака» с просьбой убрать меня из команды» 
56сегодня, 06:47
Ловчев о ничьей «Спартака»: «Второй пропущенный гол – это неумные действия всей команды. Надо было катать мяч спокойно или убить время – это выглядело бы умнее»
14вчера, 18:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Холанда не накажут за бросок мяча в затылок Габриэлу. ВАР рассматривал эпизод по ходу матча «Ман Сити» и «Арсенала»
79 минут назад
Спортс’’ ищет ивент-менеджера. С вами наши мероприятия станут ярче, чем Супербоул!
22 минуты назадВакансия
Тер Стеген пропустит остаток сезона после операции. Вратарь «Барсы» порвал связку колена в матче с «Вильярреалом»
3829 минут назад
Чемпионат России. «Крылья Советов» в гостях у «Ахмата»
212632 минуты назад
Депутат Свищев о вызове Глушенкова в сборную: «Удивительно. Надо было наказать, чтобы неповадно было. Ты живешь по законам РФ, государство вкладывает в тебя»
6851 минуту назад
ФИФА и УЕФА перечислили около 406 млн рублей в РФС в 2023 году. Больше трех миллиардов получено в виде отчислений от азартных игр
653 минуты назад
Карпин о вызове Глушенкова в сборную: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию»
84сегодня, 09:45
КДК накажет «Спартак» за «оскорбления в адрес «Зенита» на матче с «Крыльями» в Кубке. Фанаты скандировали «Зенит» – позор российского футбола»
82сегодня, 09:44
Артета после удаления Троссарда в игре с «Сити»: «Жду, что в 100 матчах АПЛ будут красные – 11 игроков против 10 или 10 на 9. Посмотрим»
59сегодня, 09:32
Пеп о том, что Оливер подозвал Уокера к себе перед 1-м голом «Арсенала»: «Кайлу пришлось отойти на 20 миль от позиции. Скажу игрокам, чтобы не подходили к судье, когда он зовет»
17сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Соболеве в «Зените»: «Быстрова тоже хейтили, но он переломил. Если будет забивать, то и сам увереннее себя почувствует»
26 минут назад
КНДР выиграла ЧМ среди девушек до 20 лет – третий раз в истории. В финале обыграли Японию
616 минут назад
Алаев об Абаскале в РПЛ: «Обратимся к нему за помощью с календарем, появился свободный эксперт. Если вернется – хорошо, не вернется – есть много других тренеров прекрасных»
827 минут назад
Артига о «Химках»: «Я не уйду, буду биться до конца. Есть уверенность в игроках и руководстве»
239 минут назад
Булыкин о «Химках»: «Они делают только антифутбольные вещи. Клуб хороший, неплохой стадион, но ни у кого нет желания следить за ними. Это пагубно влияет на российский футбол»
1сегодня, 10:19
ЦСКА подпишет состав по Доте (Metaratings)
3сегодня, 10:05Киберспорт
Тимощук о словах Глушенкова про сборную: «Интервью не выходило за рамки приличия. Есть моменты, которые пытаются раскачать. У Максима четкий посыл про готовность играть»
11сегодня, 10:03
Мерсон о 2:2 «Сити» с «Арсеналом»: «Игра «горожан» просто шокировала, им не хватало идей. В большинстве нужно действовать с флангов, но никто ни разу не сместился»
8сегодня, 10:01
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Хазема», «Аль-Иттифак» против «Аль-Адалы»
3сегодня, 09:00
На укус Осмайича из «Престона» пожаловался Бэк, арендованный «Блэкберном» у «Ливерпуля». FA открыла расследование по инциденту в Чемпионшипе
3сегодня, 09:00