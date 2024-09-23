Зобнин про 2:2 с «Динамо»: «Спартаку» не хватает злости, нужно добиваться победы всеми путями. Время потянуть. Три очка есть три очка, тем более в дерби»
Роман Зобнин рассказал, чего не хватает «Спартаку» в последних матчах.
Вчера красно-белые сыграли вничью с «Динамо» (2:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ, пропустив второй гол на 4-й добавленной ко 2-му тайму минуте.
– В одном из интервью вы сказали: «Чтобы играть в «Спартаке», его нужно любить». У вас нет ощущения, что «Спартак» стал командой очень хороших парней? Нет в команде злых – таких, как Соболев, Глушенков. Не хватает злости.
– Отчасти, наверное, да. Где-то не хватает злости. «Спартак» должен всеми путями добиваться победы. Даже взять игру с «Динамо». Всеми путями – время потянуть, как у нас, в РПЛ, любят. Даже если ты играешь в большинстве.
Три очка есть три очка. Тем более, дерби. Всякими путями ты должен выиграть матч. Этого, к сожалению, не хватает, – сказал капитан «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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