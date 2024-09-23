Зобнин о критике от Орлова: «Абсолютно по барабану. Пусть напишет руководству «Спартака» с просьбой убрать меня из команды» 

Роман Зобнин отреагировал на критику в свой адрес от комментатора Геннадия Орлова.

— Орлов говорит, что тебя нужно убирать из «Спартака». Видел эти цитаты?

— Пусть напишет письмо руководству «Спартака» с просьбой убрать меня из команды (смеется).

— Эти слова тебя не задевают?

— Нет. Абсолютно. Меня задевают слова моего главного тренера, если он мной недоволен. Все остальное, что говорят про меня — абсолютно по барабану. Ну, еще папа немножко, когда недоволен мною (улыбается).

— Жена?

— С женой вообще прекрасно все! Она всегда довольна (смеется), — сказал хавбек «Спартака ».