Зобнин о критике от Орлова: «Абсолютно по барабану. Пусть напишет руководству «Спартака» с просьбой убрать меня из команды»
Роман Зобнин отреагировал на критику в свой адрес от комментатора Геннадия Орлова.
— Орлов говорит, что тебя нужно убирать из «Спартака». Видел эти цитаты?
— Пусть напишет письмо руководству «Спартака» с просьбой убрать меня из команды (смеется).
— Эти слова тебя не задевают?
— Нет. Абсолютно. Меня задевают слова моего главного тренера, если он мной недоволен. Все остальное, что говорят про меня — абсолютно по барабану. Ну, еще папа немножко, когда недоволен мною (улыбается).
— Жена?
— С женой вообще прекрасно все! Она всегда довольна (смеется), — сказал хавбек «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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