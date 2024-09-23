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  • Тебас о 5:1 «Барсы» с «Вильярреалом»: «Хорошо, что они не подписали больше игроков, иначе было бы 10:0. Это что-то космическое, хотя до победы в Ла Лиге и ЛЧ еще далеко, думаю»
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Тебас о 5:1 «Барсы» с «Вильярреалом»: «Хорошо, что они не подписали больше игроков, иначе было бы 10:0. Это что-то космическое, хотя до победы в Ла Лиге и ЛЧ еще далеко, думаю»

Хавьер Тебас высказался о воспитанниках «Барселоны», играющих в основе.

Вчера каталонцы обыграли «Вильярреал» со счетом 5:1 в 6-м туре Ла Лиги. Ламин Ямаль и Педри отметились в игре результативными передачами.

– Что вы думаете о «детской» «Барсе»?

– Хорошо, что они не подписали больше игроков, иначе они бы выиграли со счетом 10:0 или что-то в этом роде. Это что-то космическое... Невероятно, по правде говоря.

Зачем им инвестировать в игроков, которые уйдут, если у них самих есть такие? Многие из них потрясающие. Про Ламина Ямаля уже нечего сказать, вчера он показал такую игру, что я до сих протираю глаза. И Педри снова на невероятном уровне.

Барселона»] будет явным претендентом, хотя, на мой взгляд, до победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов еще далеко, – заявил президент Ла Лиги.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoБарселона
logoВильярреал
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
Хавьер Тебас
деньги
logoПедри
logoЛамин Ямаль
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