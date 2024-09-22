Нгамале о Тюкавине: «Ему не нужно быть великим, в этом его феномен. У него было два момента, он их забил»
Муми Нгамале рассказал, в чем заключается феномен Константина Тюкавина.
«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» (2:2). Тюкавин в этом матче сделал дубль. - Перед матчем появилась статистика, что «Динамо» лучшая атакующая команда в РПЛ, но есть проблемы с реализацией.
– Это вопросы к игрокам группы атаки. Нельзя отпускать руки и стараться поразить ворота.
– В чем магия Константина Тюкавина?
– Ему не нужно быть великим, показывать феноменальную игру. В этом феномен Тюкавина, у него было два момента, он их забил.
– Реально ли бороться за чемпионство?
– Нужно идти от игры к игре. Мы смогли добыть одно очко. До конца чемпионата долгая дорога, – сказал полузащитник «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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