Нгамале о Тюкавине: «Ему не нужно быть великим, в этом его феномен. У него было два момента, он их забил»

Муми Нгамале рассказал, в чем заключается феномен Константина Тюкавина.

«Спартак » на своем поле сыграл вничью с «Динамо» (2:2). Тюкавин в этом матче сделал дубль. - Перед матчем появилась статистика, что «Динамо» лучшая атакующая команда в РПЛ, но есть проблемы с реализацией.

– Это вопросы к игрокам группы атаки. Нельзя отпускать руки и стараться поразить ворота.

– В чем магия Константина Тюкавина?

– Ему не нужно быть великим, показывать феноменальную игру. В этом феномен Тюкавина, у него было два момента, он их забил.

– Реально ли бороться за чемпионство?

– Нужно идти от игры к игре. Мы смогли добыть одно очко. До конца чемпионата долгая дорога, – сказал полузащитник «Динамо ».