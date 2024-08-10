Генсек РФС: «Когда спрашивают, почему сборная играет с командой, не соответствующей крутости, возникает вопрос к уважаемому человеку – пусть расскажет, с кем играть»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Зимбабве Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) Р-Спорт Футбол

Максим Митрофанов высказал мнение относительно соперников сборной России.

– РФС объявлял о возможной организации товарищеского турнира для сборной России. Насколько реально, что это может произойти уже в 2025 году?

–Если будет возможность у ряда стран, но, опять же, такой турнир – это совокупность товарищеских матчей, а не кубок длиной в месяц. Есть окна ФИФА, а это конкретные даты.

В другие сроки делать это невозможно. Если у ряда сборных будет возможность и желание участвовать в таком соревновании, такой мини-турнир возможен.

– Есть ли цель привезти по одной сборной из, например, Европы, Южной Америки и Азии?

– Участие в таком турнире смогут принять только те команды, которые не участвуют в официальных турнирах.

Когда задают вопрос о том, почему сборная играет на выезде с командой, которая, по мнению кого-то, не соответствует его восприятию уровня крутости, у меня возникает вопрос к такому уважаемому человеку – пусть он расскажет, с кем надо и возможно играть.

Мы можем играть только с теми, кто может, а с теми, кто играет в официальных соревнованиях, не можем. Ни одна сборная не может проводить больше двух матчей за окно ФИФА.

Есть история со сборной Зимбабве, которая якобы вела с нами переговоры.

Они говорили: «Давайте сыграем между окнами ФИФА в сентябре и октябре. У нас нет внутренних соревнований, наши игроки нигде не играют. Мы можем кого-то привезти».

На это мы ответили: «Спасибо, но у нас чемпионат и Кубок России. У наших клубов нет обязанности отпускать игроков в сборную вне окон ФИФА, поэтому, к сожалению, мы можем играть с вами только в окна ФИФА», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

19 комментариев
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Ответ Чечеватов
’Мы можем играть только с теми, кто может, а с теми, кто играет в официальных соревнованиях, не можем’ А что случилось, Максимка? Почему не можем?
случилась гойда
+13
-7
+6
’Мы можем играть только с теми, кто может, а с теми, кто играет в официальных соревнованиях, не можем’
А что случилось, Максимка? Почему не можем?
+18
-13
+5
по факту выжимают максимум из ситуации
+8
-3
+5
Ответ Максим Макеев
со сборной Фарерских островов
Сб. Фарерских островов — член УЕФА.
Сами Фарерские острова зависимая территория от Дании.
Они не будут играть с Россией.
+5
-1
+4
А что случилось?🤔
Классная история про Зимбабве😅
+8
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А что дает игра с очень слабым соперником? Не проще ли играть с молодежными сборными РФ, вторыми сборными и сборными легионеров РПЛ. Уровень оппозиции будет намного выше.
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Могу подсказать не с кем,а где.Пусть сыграют в Магадане или Якутске.Там наверняка трибуны будут заполнены.
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Ответ Ковид 07.10.52
Какой он умный, сразу видна прописка из одного городка.
город поребриков и парадных
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Ответ Каратель88
по факту выжимают максимум из ситуации
Если на октябрь договорятся с Мексикой, то да
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