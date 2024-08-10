Генсек РФС: «Когда спрашивают, почему сборная играет с командой, не соответствующей крутости, возникает вопрос к уважаемому человеку – пусть расскажет, с кем играть»

Максим Митрофанов высказал мнение относительно соперников сборной России.

– РФС объявлял о возможной организации товарищеского турнира для сборной России. Насколько реально, что это может произойти уже в 2025 году?

–Если будет возможность у ряда стран, но, опять же, такой турнир – это совокупность товарищеских матчей, а не кубок длиной в месяц. Есть окна ФИФА, а это конкретные даты.

В другие сроки делать это невозможно. Если у ряда сборных будет возможность и желание участвовать в таком соревновании, такой мини-турнир возможен.

– Есть ли цель привезти по одной сборной из, например, Европы, Южной Америки и Азии?

– Участие в таком турнире смогут принять только те команды, которые не участвуют в официальных турнирах.

Когда задают вопрос о том, почему сборная играет на выезде с командой, которая, по мнению кого-то, не соответствует его восприятию уровня крутости, у меня возникает вопрос к такому уважаемому человеку – пусть он расскажет, с кем надо и возможно играть.

Мы можем играть только с теми, кто может, а с теми, кто играет в официальных соревнованиях, не можем. Ни одна сборная не может проводить больше двух матчей за окно ФИФА.

Есть история со сборной Зимбабве, которая якобы вела с нами переговоры.

Они говорили: «Давайте сыграем между окнами ФИФА в сентябре и октябре. У нас нет внутренних соревнований, наши игроки нигде не играют. Мы можем кого-то привезти».

На это мы ответили: «Спасибо, но у нас чемпионат и Кубок России. У наших клубов нет обязанности отпускать игроков в сборную вне окон ФИФА, поэтому, к сожалению, мы можем играть с вами только в окна ФИФА», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.