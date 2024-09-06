Булыкин о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Спасибо РФС, что есть хоть какие-то игры. Это единственная отдушина для болельщиков, ведь вся страна болеет за сборную»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС болельщики Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о матчах сборной России с Вьетнамом и Таиландом.

Команда под руководством Валерия Карпина вчера обыграла сборную Вьетнама со счетом 3:0. На завтра запланирован матч российской сборной с командой Таиланда

«Наши футболисты профессионально отнеслись к матчу с Вьетнамом, выиграли, порадовали не только болельщиков, но и себя, потому что многие дебютировали за сборную и хорошо себя проявили.

Молодежь у нас всегда с горящими глазами, хотят играть на самом высоком уровне, и это дало результат. Конечно же, национальная команда должна играть.

Нужно продолжать традиции, нельзя дать пропасть новому поколению футболистов. Спасибо РФС, что у сборной России есть хоть какие-то матчи.

Когда нет международных соревнований, это единственная отдушина для болельщиков. Ведь вся страна болеет за сборную. Все-таки это лицо страны», – сказал бывший нападающий сборной России.

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9 комментариев
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Эти перерывы на матчи сборной никому не интересны
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болельщикам то эти матчи зачем?
ох, Булыкин, всё о народе думает🙄
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Кто болеет за нынешнюю сборную России по футболу последнего года поставьте минусы а кто не болеет поставьте плюсы.
Ps: мне кажется за сборной сейчас следят только сами игроки и их агенты с родителями. Смотреть на тайланды годами мне лично не интересно. Пусть деньги пойдут на детский футбол, игра никакая и никому не нужна а деньги за страховки каждого игрока огроменные.
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спасибо партии родной, за то, что снег идет зимой (с)
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В последние годы перерыв на матчи сборных стал дико скучным , душным и мало интересными.
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А кому сказать спасибо, что Россию выгнали из всех турниров?
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Мее неинтересна в данный момент
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Ответ svft
спасибо партии родной, за то, что снег идет зимой (с)
Пройдёт зима, настанет лето, спасибо партии за это!
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