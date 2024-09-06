Булыкин о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Спасибо РФС, что есть хоть какие-то игры. Это единственная отдушина для болельщиков, ведь вся страна болеет за сборную»

Дмитрий Булыкин высказался о матчах сборной России с Вьетнамом и Таиландом.

Команда под руководством Валерия Карпина вчера обыграла сборную со счетом 3:0. На завтра запланирован матч российской сборной с командой .

«Наши футболисты профессионально отнеслись к матчу с Вьетнамом, выиграли, порадовали не только болельщиков, но и себя, потому что многие дебютировали за сборную и хорошо себя проявили.

Молодежь у нас всегда с горящими глазами, хотят играть на самом высоком уровне, и это дало результат. Конечно же, национальная команда должна играть.

Нужно продолжать традиции, нельзя дать пропасть новому поколению футболистов. Спасибо РФС, что у сборной России есть хоть какие-то матчи.

Когда нет международных соревнований, это единственная отдушина для болельщиков. Ведь вся страна болеет за сборную. Все-таки это лицо страны», – сказал бывший нападающий сборной России.