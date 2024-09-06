Булыкин о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Спасибо РФС, что есть хоть какие-то игры. Это единственная отдушина для болельщиков, ведь вся страна болеет за сборную»
Дмитрий Булыкин высказался о матчах сборной России с Вьетнамом и Таиландом.
Команда под руководством Валерия Карпина вчера обыграла сборную Вьетнама со счетом 3:0. На завтра запланирован матч российской сборной с командой Таиланда.
«Наши футболисты профессионально отнеслись к матчу с Вьетнамом, выиграли, порадовали не только болельщиков, но и себя, потому что многие дебютировали за сборную и хорошо себя проявили.
Молодежь у нас всегда с горящими глазами, хотят играть на самом высоком уровне, и это дало результат. Конечно же, национальная команда должна играть.
Нужно продолжать традиции, нельзя дать пропасть новому поколению футболистов. Спасибо РФС, что у сборной России есть хоть какие-то матчи.
Когда нет международных соревнований, это единственная отдушина для болельщиков. Ведь вся страна болеет за сборную. Все-таки это лицо страны», – сказал бывший нападающий сборной России.
ох, Булыкин, всё о народе думает🙄
Ps: мне кажется за сборной сейчас следят только сами игроки и их агенты с родителями. Смотреть на тайланды годами мне лично не интересно. Пусть деньги пойдут на детский футбол, игра никакая и никому не нужна а деньги за страховки каждого игрока огроменные.