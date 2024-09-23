Угальде о том, что по составу «Спартак» не уступает никому в РПЛ: «У нас отличная скамейка, все футболисты качественные»

Манфред Угальде уверен, что «Спартак» по составу не уступает никому в Мир РПЛ.

– Как оцените старт сезона? Реально ли стать чемпионом после такого начала чемпионата?

– Могу сказать, что мы будем бороться до последнего матча.

– По составу «Спартак» не уступает ни одной команде РПЛ?

– Нет. У нас отличная скамейка, все наши футболисты качественные, – сказал форвард красно-белых Угальде .

«Спартак» набрал 16 очков в 9 турах и находится на пятой строчке.