Угальде о том, что по составу «Спартак» не уступает никому в РПЛ: «У нас отличная скамейка, все футболисты качественные»
Манфред Угальде уверен, что «Спартак» по составу не уступает никому в Мир РПЛ.
– Как оцените старт сезона? Реально ли стать чемпионом после такого начала чемпионата?
– Могу сказать, что мы будем бороться до последнего матча.
– По составу «Спартак» не уступает ни одной команде РПЛ?
– Нет. У нас отличная скамейка, все наши футболисты качественные, – сказал форвард красно-белых Угальде.
«Спартак» набрал 16 очков в 9 турах и находится на пятой строчке.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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