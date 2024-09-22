У Угальде 6 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ за «Спартак». В прошлом розыгрыше было 0 мячей в 12 играх

Манфред Угальде забил 6 голов за «Спартак» в 9 матчах сезона Мир РПЛ.

Сегодня нападающий красно-белых отличился на 7-й минуте матча с «Динамо» (1:1, первый тайм) в рамках 9-го тура чемпиона России. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

До этого 22-летний игрок сделал дубль в матче с «Крыльями Советов» и забил по одному голу «Химкам», «Факелу» и «Динамо » Махачкала.

В прошлом сезоне РПЛ Угальде ни разу не забил за 12 игр.