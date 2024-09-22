У Угальде 6 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ за «Спартак». В прошлом розыгрыше было 0 мячей в 12 играх
Манфред Угальде забил 6 голов за «Спартак» в 9 матчах сезона Мир РПЛ.
Сегодня нападающий красно-белых отличился на 7-й минуте матча с «Динамо» (1:1, первый тайм) в рамках 9-го тура чемпиона России. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
До этого 22-летний игрок сделал дубль в матче с «Крыльями Советов» и забил по одному голу «Химкам», «Факелу» и «Динамо» Махачкала.
В прошлом сезоне РПЛ Угальде ни разу не забил за 12 игр.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости