  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Угальде 6 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ за «Спартак». В прошлом розыгрыше было 0 мячей в 12 играх
13

У Угальде 6 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ за «Спартак». В прошлом розыгрыше было 0 мячей в 12 играх

Манфред Угальде забил 6 голов за «Спартак» в 9 матчах сезона Мир РПЛ.

Сегодня нападающий красно-белых отличился на 7-й минуте матча с «Динамо» (1:1, первый тайм) в рамках 9-го тура чемпиона России. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

До этого 22-летний игрок сделал дубль в матче с «Крыльями Советов» и забил по одному голу «Химкам», «Факелу» и «Динамо» Махачкала.

В прошлом сезоне РПЛ Угальде ни разу не забил за 12 игр.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoМанфред Угальде
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Байер» – «Вольфсбург». 3:3 – Инкапиэ сравнял счет! Онлайн-трансляция
1252 минуты назадLive
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Холанд, Сака, Родри, Райс играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
1434 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Арсенала», «Брайтон» и «Ноттингем» сыграли вничью
45934 минуты назад
«Ростов» – «Динамо» Махачкала. Роналдо играет, Касинтура сменил Агаларова. Онлайн-трансляция
3721 минуту назадLive
Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Вольфсбург», «Дортмунд» в гостях у «Штутгарта», «Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»
22сегодня, 13:30Live
Маухуб получил две желтые за 3 минуты в матче со «Спартаком» – за споры с судьей и симуляцию. Форвард «Динамо» вышел на замену на 69-й минуте и удалился на 75-й
98 минут назад
Гвардиола о Стерлинге: «Рахим – один из игроков, которые помогли «Сити» стать таким, какой он есть. Желаю ему всего наилучшего, но пусть сегодня он сыграет не лучшим образом»
29 минут назад
Анзор Кавазашвили: «Дзюба – величайший мастер российского футбола, хорошо соображает на поле и ничего лишнего не делает»
419 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Гавр» Кузяева, «Лион» принимает «Марсель»
3031 минуту назадLive
Кто сыграл более 100 матчей за «Спартак»? А кого сравнивают с Видичем? Игра, где нужно отгадать футболистов
220 сентября, 15:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Мэддисон о первом голе с марта: «Это способ заткнуть людей, болтающих на заднем плане, что голы и ассисты имеют большее значение, чем на самом деле, возможно»
519 минут назад
Лебеденко о запретах для футболистов: «Убрал бы газировку, в частности, кока-колу – это вредно, считаю. Сам пью только при отравлении»
422 минуты назад
«Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд. Забитцер, Адейеми и Гирасси играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
426 минут назад
«Пари НН» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
7сегодня, 07:15
Игроки «Баварии» посетили Октоберфест в традиционных костюмах после 3 побед и 20 голов за восемь дней
433 минуты назадФото
Моуринью не явился на пресс-конференцию после матча с «Галатасараем»
133 минуты назад
«Монако» Головина обыграл «Гавр» Кузяева дома – 3:1. Далер забил единственный гол гостей
934 минуты назад
Джикия о том, почему перешел в «Химки»: «Моя жизнь, так решил. Еще не готов на 100% помочь команде»
747 минут назад
Миранчук дебютировал за «Сьон» в матче с «Лугано»
358 минут назад
У Барко из «Спартака» 4+3 в 8 матчах РПЛ, 3 гола забито с пенальти
5сегодня, 14:22