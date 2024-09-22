Угальде и Барко забили 10 из 13 голов «Спартака» в этом сезоне РПЛ. С учетом ассистов пара поучаствовала в 12 мячах

Манфред Угальде и Эсекиэль Барко – самые результативные игроки «Спартака» в РПЛ.

Костариканец и аргентинец забили по голу в матче с «Динамо » (2:2) в 9-м туре.

На двоих игроки забили 10 голов «Спартака » в чемпионате – на счету Угальде 6 мячей, у Барко – 4.

С учетом голевых передач эта пара приняла участие в 12 из 13 голов красно-белых в этом сезоне Мир РПЛ .