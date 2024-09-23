У Алвеса из «Сочи» подозрение на разрыв «крестов». Он отыграл больше 10 минут после повреждения и плакал, уходя с поля
Бразильский зашитник «Сочи» Марсело Алвес травмировался в игре с «Соколом».
Алвес получил повреждение колена на 78-й минуте матча 11-го тура Мелбет Первой лиги в Саратове: после единоборства и желтой карточки он показал тренерам, что останется на поле – у «Сочи» к тому моменту не оставалось замен.
На 90-й минуте после другого столкновения бразилец упал на газон и не смог продолжить игру – он плакал, уходя с поля.
В понедельник инсайдер Сергей Ильев сообщил, что у Алвеса подозрение на разрыв крестообразной связки. Со статистикой Марсело можно ознакомиться здесь.
«Сочи» идет на 8-м месте в Мелбет Первой лиге: отстают на 5 очков от зоны прямого выхода в РПЛ и на два – от зоны стыковых матчей.
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Опубликовано: Sports
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