У Алвеса из «Сочи» подозрение на разрыв «крестов». Он отыграл больше 10 минут после повреждения и плакал, уходя с поля

Бразильский зашитник «Сочи» Марсело Алвес травмировался в игре с «Соколом».

Алвес получил повреждение колена на 78-й минуте матча 11-го тура Мелбет Первой лиги в Саратове: после единоборства и желтой карточки он показал тренерам, что останется на поле – у «Сочи» к тому моменту не оставалось замен.

На 90-й минуте после другого столкновения бразилец упал на газон и не смог продолжить игру – он плакал, уходя с поля.

В понедельник инсайдер Сергей Ильев сообщил, что у Алвеса подозрение на разрыв крестообразной связки. Со статистикой Марсело можно ознакомиться здесь .

«Сочи» идет на 8-м месте в Мелбет Первой лиге: отстают на 5 очков от зоны прямого выхода в РПЛ и на два – от зоны стыковых матчей.

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