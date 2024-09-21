Хороводы Гогниева вернулись! Спартаку надо вылезать из зоны вылета

Подсмотрел их в Китае.

Вместе со Спартаком Гогниевым в «Аланию» вернулись уже знакомые хороводы. Яркий розыгрыш углового в безголевом матче с «Нефтехимиком». Включили метод на последних минутах – не помогло.

«Алания» водила хороводы в ФНЛ, а «Химки» – в РПЛ. Путали соперников на угловых и штрафных

Пытались запутать нижнекамцев перед финальным свистком. Хоровод из пяти человек не сработал, защитники «Нефтехимика» выбили мяч со второй попытки.

Хороводы – главная фишка «Алании»-2022. Гогниев практиковал их еще в Первой лиге. Кружили не только перед угловыми, но и перед штрафными.

Вот похожий стандарт из матча с «Балтикой» – здесь к атаке (при счете 0:3, правда) подключился даже вратарь Ростислав Солдатенко.

В РПЛ Гогниев тоже внедрил такой розыгрыш.

В октябре 2022-го шестеро игроков «Химок», взявшись за руки, водили хоровод перед подачей углового в матче с «Уралом» (1:2).

«Хоровод пришел из китайского чемпионата, мы там его подсмотрели, – рассказывал Гогниев в эфире «Матч Премьер». – Мы в каждом чемпионате рассматриваем стандарты и наигрываем определенные из них для конкретных схем. Причем мы это не так делаем, что один раз наиграли, и все. Мы это делаем планомерно, каждому стандарту уделяем тренировки, записываем все это. Представляете, какой это объем работы? И мы все это делаем».

«Алания» – в зоне вылета. Гогниев – после безумной работы в «Химках»

Гогниев возглавил «Аланию» вместо Султана Тазабаева. Он уже работал во Владикавказе с июля 2019-го по май 2022-го. За три сезона вывел «Аланию» из Второй лиги в Первую, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России-2021/22.

Гогниева убрали из «Химок» еще в апреле 2023-го – после ужасных 0:6 с «Краснодаром» в 21-м туре РПЛ. Команда застряла на предпоследнем месте, Гогниев получил 10 поражений в 14 матчах чемпионата.

Еще он конфликтовал с журналистами, радовался голу с пенальти при 0:6, посылал Дениса Глушакова «домой» и заменял вратаря в перерыве – так веселиться в РПЛ надо уметь.

«Алания» идет только 16-й в Мелбет Первой лиге – Гогниев потащит из зоны вылета.

10 фактов о безумном периоде Гогниева в «Химках»