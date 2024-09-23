Пьянич просит у ЦСКА 3 млн евро в год, клуб предлагает 34-летнему хавбеку 1,5 млн («ВсеПроСпорт»)
Стало известно, какую зарплату у ЦСКА просит Миралем Пьянич.
Переговоры относительно перехода 34-летнего боснийского полузащитника в московский клуб продолжаются.
Миралем потребовал от ЦСКА три миллиона евро в год, а не два, как сообщалось ранее, утверждает «ВсеПроСпорт».
На данный момент красно-синие предлагают футболисту полтора миллиона евро в год.
Пьянич находится в статусе свободного агента после ухода из «Аль-Шарджи» из ОАЭ. Ранее он выступал за «Барселону», «Рому» и «Ювентус».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
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