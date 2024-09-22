ЦСКА пытается договориться с Пьяничем о снижении запросов по зарплате. Сделку могут закрыть на следующей неделе (Sport24)

ЦСКА может подписать Миралема Пьянича к середине следующей недели.

По данным Sport24, в настоящее время представители 34-летнего хавбека ведут активные переговоры с ЦСКА , обсуждая контракт по схеме 1+1. Армейцы не хотят платить возрастному футболисту зарплату больше, чем у лидеров команды, поэтому пытаются снизить ее.

Ранее сообщалось , что экс-игрок «Барселоны» и «Ювентуса» рассчитывает зарабатывать около 2 млн евро в год, но готов идти на уступки. Отмечается, что в случае успешного согласования всех условий сделка должна быть закрыта во вторник или среду.

Последним клубом Пьянича был «Аль-Шарджа» из ОАЭ, за который он выступал на протяжении двух последних лет. После ухода босниец находится в статусе свободного агента. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .