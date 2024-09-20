ЦСКА связался с Пьяничем. Экс-хавбек «Барселоны» хочет 2 млн евро в год (Legalbet)
Миралем Пьянич привлек внимание клуба из чемпионата России.
По сведениям Legalbet, бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса», последние сезоны проведший в ОАЭ, заинтересовал ЦСКА. Армейцы контактируют с агентами 34-летнего футболиста.
Босниец находится в статусе свободного агента после ухода из «Аль-Шарджи». Он рассчитывает зарабатывать около 2 млн евро в год, но готов идти на уступки.
Статистику Пьянича можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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