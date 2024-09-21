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Николич о Пьяниче в ЦСКА: «Я не в курсе. Обсуждать его нужно, но как будет в жизни?»

Марко Николич прокомментировал возможный переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» близок к переходу в московский клуб. Армейцы готовы платить игроку 2 млн евро в год и теперь ждут окончательного ответа.

Сейчас появились слухи, что Пьянич может перейти в ЦСКА. Стоит ли его ждать в клубе?

– В принципе, только могу сказать, что обсуждать Пьянича нужно, но как будет в жизни? Стоит ли его ждать в ЦСКА? Это не знаю, я не в курсе, – сказал главный тренер ЦСКА.

С 1 июля 34‑летний Пьянич находится в статусе свободного агента после ухода из «Шарджи» из ОАЭ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoМиралем Пьянич
logoМарко Николич
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