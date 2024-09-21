Николич о Пьяниче в ЦСКА: «Я не в курсе. Обсуждать его нужно, но как будет в жизни?»
Марко Николич прокомментировал возможный переход Миралема Пьянича в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» близок к переходу в московский клуб. Армейцы готовы платить игроку 2 млн евро в год и теперь ждут окончательного ответа.
– Сейчас появились слухи, что Пьянич может перейти в ЦСКА. Стоит ли его ждать в клубе?
– В принципе, только могу сказать, что обсуждать Пьянича нужно, но как будет в жизни? Стоит ли его ждать в ЦСКА? Это не знаю, я не в курсе, – сказал главный тренер ЦСКА.
С 1 июля 34‑летний Пьянич находится в статусе свободного агента после ухода из «Шарджи» из ОАЭ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости