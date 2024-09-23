«Семак БДСМ-вечеринки, видать, любит, он издевается над «Зенитом», выставляя Соболева. Второй матч они играют как полуимпотенты». Гурцкая о схеме с тремя форвардами

Тимур Гурцкая подверг критике Сергея Семака за выход на поле Александра Соболева.

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Зенит » – «Факел» (3:1) команда из Санкт-Петербурга вышла на поле с тремя форвардами – Соболевым, Матео Кассьеррой и Лусиано Гонду .

– «Зенит» – «Факел » – это БДСМ-матч.

– Почему?

– Потому что Семак, видать, любит БДСМ-вечеринки. Он издевается над своей командой, выставляя Соболева второй матч. Второй матч они играют как полуимпотенты. Он своих игроков убивает.

Он убивает Кассьерру, Вендела, Соболев играет… Плохо. Хотел сказать еще хуже. Но Семак все равно с упорством хочет доказать, что им нужен был этот игрок.

Соболев сто процентов не нужен был этому «Зениту», или тогда нельзя ставить Соболева и Кассьерру вместе. Потому что Кассьерра на этой позиции – вообще ###### (капец).

Это издевательство над своими игроками. Он издевается не только над Соболевым, который стелется в подкатах, не вставая с жопы, обозначая типа борьбу, но и Кассьерра не понимает, что делать, а Вендел просто гулял.

Что разрывает Семака? Ему нельзя не набирать очки, в домашнем матче их набрать точно надо плюс надо побыстрее заиграть Соболева.

Ну, тогда поставь одного Соболева со старта и Вендела с Клаудиньо. Тогда Соболев получит в два раза больше передач, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» агент Гурцкая.

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