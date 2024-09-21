Семак об атаке «Зенита»: «Абсолютно все могут играть лучше. Соболеву дают практику, чтобы набрал ритм. Гонду с «Факелом» не хватало свежести, как и Кассьерре»

Сергей Семак считает, что вся линия нападения «Зенита» способна прибавить.

«Абсолютно все могут играть лучше. Что касается Соболева , я уже говорил, ему дают как можно больше игровой практики, чтобы он почувствовал тонус, набрал ритм, которого ему не хватает.

Гонду забил мяч, действовал активно, много боролся, но свежести ему сегодня не хватало. То же самое и Матео Кассьерра : забил важный мяч, но движения сейчас не хватает, а также немножко свежести и легкости.

В остальном здесь дело не в одном, втором или третьем игроке. Когда что-то не получается, здесь есть серия причин, которая влияет на тот или иной показатель в нашей игре.

Конечно, мы хотели по возможности дать Глушенкову игровую практику. Со стороны медицинского штаба, как я уже говорил, возражений не было. Он допущен к занятиям в общей группе, хотя немного тренировался и тренируется с определенными ограничениями. Но сегодня я, конечно, хотел, чтобы он почувствовал игровой ритм, он давно уже не играл, соскучился. Нам важно было, чтобы он сегодня вышел, хоть немножко получил игровую практику и лучше подготовился к следующему матчу», – сказал главный тренер «Зенита ».