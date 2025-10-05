Эдегор пропустит октябрьские матчи Норвегии из-за травмы колена и будет восстанавливаться в «Арсенале»

Мартин Эдегор пропустит ближайшие матчи сборной Норвегии.

Полузащитник «Арсенала » получил повреждение в матче с «Вест Хэмом» в 7-м туре АПЛ (2:0).

Лондонский клуб сообщил, что у норвежца выявлена травма медиальной коллатеральной связки левого колена. Он пропустит матч своей сборной против Израиля в квалификации ЧМ-2026 и товарищескую игру с командой Новой Зеландии.

Эдегор будет восстанавливаться в расположении клуба.