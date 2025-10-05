Эдегор пропустит октябрьские матчи Норвегии из-за травмы колена и будет восстанавливаться в «Арсенале»
Мартин Эдегор пропустит ближайшие матчи сборной Норвегии.
Полузащитник «Арсенала» получил повреждение в матче с «Вест Хэмом» в 7-м туре АПЛ (2:0).
Лондонский клуб сообщил, что у норвежца выявлена травма медиальной коллатеральной связки левого колена. Он пропустит матч своей сборной против Израиля в квалификации ЧМ-2026 и товарищескую игру с командой Новой Зеландии.
Эдегор будет восстанавливаться в расположении клуба.
Как вам дерби?970 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости