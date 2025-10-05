«Ман Сити» не проигрывает 7 матчей – 5 побед, 2 ничьих. Команда Гвардиолы отстает от лидирующего в АПЛ «Арсенала» на 3 очка
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до семи игр.
Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Брентфорд» со счетом 1:0 в 7-м туре АПЛ.
В семи последних матчах во всех турнирах «горожане» одержали пять побед и дважды сыграли вничью. 18 октября «Сити» примет «Эвертон».
В данный момент клуб из Манчестера занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков, и отстает от лидирующего «Арсенала» на 3 балла.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
