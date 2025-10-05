«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до семи игр.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Брентфорд » со счетом 1:0 в 7-м туре АПЛ .

В семи последних матчах во всех турнирах «горожане» одержали пять побед и дважды сыграли вничью. 18 октября «Сити» примет «Эвертон».

В данный момент клуб из Манчестера занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков, и отстает от лидирующего «Арсенала» на 3 балла.