Ливай забил во 2-м матче подряд за «Спартак». У форварда 4 гола в 6 последних играх

Ливай Гарсия забил во втором матче подряд за «Спартак».

На 57-й минуте матча чемпионата России с ЦСКА (2:3, второй тайм) форвард отметился голом. До этого Ливай забил «Пари НН» в Фонбет Кубке России.

Всего же у Ливая 4 гола в 6 последних матчах за «Спартак».

