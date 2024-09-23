Стоунз об «Арсенале»: «Они ломают игру. Вратарь ложится на газон, чтобы полевые могли получить инструкции. Можно назвать это умным или грязным»
Джон Стоунз раскритиковал «Арсенал» за преднамеренные паузы в матчах.
Вчерашний матч «Манчестер Сити» с лондонцами закончился со счетом 2:2. Стоунз сравнял счет, забив гол в ворота Давида Райи на 98 минуте встречи.
«Они замедляют игру. Их голкипер ложится на газон, чтобы игроки на поле могли получить инструкции. В эти трудные моменты нам приходилось контролировать свои эмоции.
Я бы не сказал, что они делают это мастерски, но это продолжается уже несколько лет, так что мы знали, чего ожидать. Вы можете называть это умным или грязным, как хотите, но они ломают игру, нарушая ритм.
Они используют это в своих интересах, но мы с этим очень хорошо справились», – заявил защитник «Манчестер Сити» в интервью программе Match of the Day на BBC.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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