Миранчук дебютирует за «Сьон» в воскресенье – в матче с «Лугано»
Президент «Сьона» рассказал, когда Антон Миранчук дебютирует за швейцарский клуб.
«Ждать ли дебюта Антона Миранчука 22 сентября? Да», — сказал Кристиан Константин.
В воскресенье в рамках 7-го тура чемпионата Швейцарии «Сьон» проведет домашний матч против «Лугано».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Все про спорт»
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