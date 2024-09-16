Миранчук получил рабочую визу в Швейцарии: «Может сыграть в чемпионате на выходных. Хорошо работает, уже адаптировался»
Антон Миранчук получил рабочую визу для выступления в чемпионате Швейцарии.
9 сентября российский футболист перешел в «Сьон» на правах свободного агента, подписав соглашение до лета 2026 года.
«Антон Миранчук получил рабочую визу, конечно. Теперь он может сыграть в чемпионате на выходных.
Антон хорошо работает, уже хорошо адаптировался. Мы готовим его к игре в чемпионате, мы счастливы, что он с нами», – сообщил спортивный директор клуба Барт Константин.
22 сентября «Сьон» дома сыграет с «Лугано» в матче 7-го тура чемпионата Швейцарии. На данный момент клуб с 10 очками в 6 матчах занимает 6-е место в турнирной таблице.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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