Миранчук получил рабочую визу в Швейцарии: «Может сыграть в чемпионате на выходных. Хорошо работает, уже адаптировался»

Антон Миранчук получил рабочую визу для выступления в чемпионате Швейцарии.

9 сентября российский футболист перешел в «Сьон» на правах свободного агента, подписав соглашение до лета 2026 года.

«Антон Миранчук получил рабочую визу, конечно. Теперь он может сыграть в чемпионате на выходных.

Антон хорошо работает, уже хорошо адаптировался. Мы готовим его к игре в чемпионате, мы счастливы, что он с нами», – сообщил спортивный директор клуба Барт Константин.

22 сентября «Сьон » дома сыграет с «Лугано » в матче 7-го тура чемпионата Швейцарии. На данный момент клуб с 10 очками в 6 матчах занимает 6-е место в турнирной таблице.