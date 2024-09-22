Антон Миранчук дебютировал за «Сьон» в матче с «Лугано».

Российский игрок вошел в стартовый состав команды на матч 7-го тура чемпионата Швейцарии. Россиянин вышел на поле под десятым номером.

Игра началась в 17:30 по московскому времени. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в летнее трансферное окно 28-летний полузащитник присоединился к швейцарцам, покинув «Локомотив» в качестве свободного агента.