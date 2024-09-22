Миранчук дебютировал за «Сьон» в матче с «Лугано»
Антон Миранчук дебютировал за «Сьон» в матче с «Лугано».
Российский игрок вошел в стартовый состав команды на матч 7-го тура чемпионата Швейцарии. Россиянин вышел на поле под десятым номером.
Игра началась в 17:30 по московскому времени. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, в летнее трансферное окно 28-летний полузащитник присоединился к швейцарцам, покинув «Локомотив» в качестве свободного агента.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Сьона»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости