Гвардиола пнул кресло после гола Калафьори в ворота «Сити». Он был недоволен, что «Арсенал» разыграл мяч без свистка в центре поля

Пеп Гвардиола пришел в ярость после гола «Арсенала» в ворота «Ман Сити».

Команды встречаются на «Этихаде» в рамках 5-го тура АПЛ.

На 22-й минуте защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори сравнял счет в матче. После этого главный тренер «Манчестер Сити » в гневе ударил ногой по креслу на скамейке запасных. Момент попал в трансляцию игры.

Гвардиола и футболисты «Сити» были недовольны, что «Арсенал» без свистка разыграл мяч в центре поле незадолго до гола Калафьори. «Горожане» после пропущенного мяча окружили арбитра Майкла Оливера и указывали ему на этот эпизод.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:2, перерыв).

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports