Гвардиола пнул кресло после гола Калафьори в ворота «Сити». Он был недоволен, что «Арсенал» разыграл мяч без свистка в центре поля
Пеп Гвардиола пришел в ярость после гола «Арсенала» в ворота «Ман Сити».
Команды встречаются на «Этихаде» в рамках 5-го тура АПЛ.
На 22-й минуте защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори сравнял счет в матче. После этого главный тренер «Манчестер Сити» в гневе ударил ногой по креслу на скамейке запасных. Момент попал в трансляцию игры.
Гвардиола и футболисты «Сити» были недовольны, что «Арсенал» без свистка разыграл мяч в центре поле незадолго до гола Калафьори. «Горожане» после пропущенного мяча окружили арбитра Майкла Оливера и указывали ему на этот эпизод.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:2, перерыв).
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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