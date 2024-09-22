Зобнин о 2:2: «Динамо» – хорошая команда с исполнителями, они почувствовали уверенность. «Спартак» мог еще пропустить»
Роман Зобнин высказался о ничьей «Спартака» в матче с «Динамо» (2:2).
Бело-голубые при счете 1:2 остались в меньшинстве на 74-й минуте после удаления Эль-Мехди Маухуба. Константин Тюкавин сравнял счет на 94-й минуте, на счету форварда «Динамо» дубль в этом матче.
«Такое бывает. «Динамо» – хорошая команда с исполнителями. Они почувствовали уверенность. Могли еще пропустить», – сказал полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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