Зобнин о 2:2: «Динамо» – хорошая команда с исполнителями, они почувствовали уверенность. «Спартак» мог еще пропустить»

Роман Зобнин высказался о ничьей «Спартака» в матче с «Динамо» (2:2).

Бело-голубые при счете 1:2 остались в меньшинстве на 74-й минуте после удаления Эль-Мехди Маухуба. Константин Тюкавин сравнял счет на 94-й минуте, на счету форварда «Динамо» дубль в этом матче.

«Такое бывает. «Динамо » – хорошая команда с исполнителями. Они почувствовали уверенность. Могли еще пропустить», – сказал полузащитник «Спартака ».