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  • Глава пресс-службы «Спартака»: «Орлов – уважаемый человек в возрасте, но от его слов ни горячо ни холодно. Еще отвечать на выражения и слова экспертов из Санкт-Петербурга...»
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Глава пресс-службы «Спартака»: «Орлов – уважаемый человек в возрасте, но от его слов ни горячо ни холодно. Еще отвечать на выражения и слова экспертов из Санкт-Петербурга...»

Дмитрий Зеленов заявил, что слова Геннадия Орлова не влияют на «Спартак».

Геннадий Орлов – уважаемый человек в возрасте. Он имеет свое мнение, и не думаю, что его мнение настолько отражается на состоянии дел в «Спартаке», что нужен, как вы выражаетесь, медиаэкстремист, чтобы он отвечал Орлову. Нам от этого ни горячо ни холодно.

– Орлов регулярно допускает обидные выражения, кусая Романа Зобнина.

– Роману Зобнину от этого ни горячо ни холодно. Еще отвечать на выражения и слова экспертов из Санкт-Петербурга... – отметил глава пресс-службы «Спартака».

Орлов о «Спартаке»: «Чтобы быть чемпионом, нужно отказаться от Зобнина. Это остатки прошлой команды, у них были ложные лидеры. Мастерства не хватает, он не техничен»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
logoРоман Зобнин
Дмитрий Зеленов
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