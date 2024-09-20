Глава пресс-службы «Спартака»: «Орлов – уважаемый человек в возрасте, но от его слов ни горячо ни холодно. Еще отвечать на выражения и слова экспертов из Санкт-Петербурга...»

Дмитрий Зеленов заявил, что слова Геннадия Орлова не влияют на «Спартак».

– Геннадий Орлов – уважаемый человек в возрасте. Он имеет свое мнение, и не думаю, что его мнение настолько отражается на состоянии дел в «Спартаке», что нужен, как вы выражаетесь, медиаэкстремист, чтобы он отвечал Орлову. Нам от этого ни горячо ни холодно.

– Орлов регулярно допускает обидные выражения, кусая Романа Зобнина.

– Роману Зобнину от этого ни горячо ни холодно. Еще отвечать на выражения и слова экспертов из Санкт-Петербурга... – отметил глава пресс-службы «Спартака ».

Орлов о «Спартаке»: «Чтобы быть чемпионом, нужно отказаться от Зобнина. Это остатки прошлой команды, у них были ложные лидеры. Мастерства не хватает, он не техничен»