Орлов о «Спартаке»: «Чтобы быть чемпионом, нужно отказаться от Зобнина. Это остатки прошлой команды, у них были ложные лидеры. Мастерства не хватает, он не техничен»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Геннадий Орлов Георгий Джикия Роман Зобнин Самюэль Жиго Футбол

Геннадий Орлов считает, что «Спартак» должен расстаться с Романом Зобниным.

– «Спартаку» надо отказаться от капитана команды Зобнина. Как отказались когда-то от Джикии.

Футболист в центре поля делает два нарушения. Причем он нарушения-то делает неумышленно, он просто иначе не умеет, не умеет отбирать мяч без нарушений. Мастерства не хватает.

Для того чтобы «Спартак» был чемпионом, Зобнин не может быть в этом составе. Тогда десять остальных должны за него играть. Это остатки прошлого «Спартака», потому что у них были ложные лидеры. Жиго и Джикия все время участвовали в атаках. И это всем нравилось, но сзади у них была дыра, и по центру в основном им забивали. Но если ты взят на контракт защитником, то чего ты лезешь вперед? Ты вначале обеспечь сзади оборону.

– Но Зобнин все же полузащитник...

– Да, Зобнин – полузащитник, он должен обязательно быть тем «официантом», который обслуживает атакующих игроков, понимаете? Должен делать им острую передачу, а вы помните, чтобы он сделал острую передачу?

И он не техничен, потому что мяч его не слушается, он в одно касание не может играть. Поэтому Станкович это поменял. Тот же Зобнин уже выходит за замену, потому что, когда все здоровы, он с первой минуты не выходит, – заявил комментатор Геннадий Орлов.

Зобнин перешел в «Спартак» летом 2016 года из «Динамо» за 3 млн евро. Контракт 30-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до конца нынешнего сезона. 

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37 комментариев
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А потом зенит будет 1ой командой, кто заберет себя такого игрока!! И Орлов будет говорит какого игрока взяли в центр полузащиты ))
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-16
+24
Ответ Дениска Воропаев
А потом зенит будет 1ой командой, кто заберет себя такого игрока!! И Орлов будет говорит какого игрока взяли в центр полузащиты ))
И мастерство появится
+19
-6
+13
Ответ igls54
Ерунду написал. Уровень нынешнего Зобнина - команды второй десятки РПЛ в лучшем случае
у Бакаева уровень ФНЛ был и ничего, подобрали на хороший контракт
+13
-2
+11
Нормальный Зобнин игрок, в Спартаке есть пассажиры гораздо слабее.
+6
-1
+5
зениту,чтобы удержать чемпионство в этом сезоне,надо убрать из команды игроков пять,как пережиток старого.😁
+6
-1
+5
Ответ Дениска Воропаев
А потом зенит будет 1ой командой, кто заберет себя такого игрока!! И Орлов будет говорит какого игрока взяли в центр полузащиты ))
Ерунду написал. Уровень нынешнего Зобнина - команды второй десятки РПЛ в лучшем случае
+21
-17
+4
Ответ Сергей Орлов
Тут он прав. Зобнин абсолютно пустой.
Что ещё может сказать Орлов.
+4
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Ответ Виталик Украинский
Зениту костоломы не нужны. Давайте без оскорблений.
Кого сломал Зобнин? Да тот же Дзюба, бывший игрок «Спартака», которого вы подобрали, он сломал Жиго, который потом почти год не играл.
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помню как удивился после прихода Абаскаля метаморфозам Романа. Он начал бегать, отдавал, забивал, в общем, радовал глаз. Даже оба глаза. А теперь он не годится. Мне кажется ему нужна мотивация, он игрок оснащенный
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Зобнину уже 30, ошалеть.
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Нельзя сделать команду сильнее выгоняя какого либо игрока
Это бред
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Ответ Дениска Воропаев
А потом зенит будет 1ой командой, кто заберет себя такого игрока!! И Орлов будет говорит какого игрока взяли в центр полузащиты ))
Ну такая чушь несусветная! Что в голове?)))
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Ответ SMART789
Нельзя сделать команду сильнее выгоняя какого либо игрока Это бред
ну...с Соболевым получилось...Но с пассажем насчет Зобнина не согласен.
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Ответ Кирилл.С-Пб
Ну такая чушь несусветная! Что в голове?)))
Ну давай опровергни. Вы так же забрали Быстрова, которого чмырили, когда он перешёл в «Спартак» и забивал вам.
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Ответ Кирилл.С-Пб
Что значит ЗАБРАЛИ??? Вернули СВОЕГО ВОСПИТАННИКА, когда ушли те, кто его выпер из команды. 🤡🤣
Ну да, ну да.
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Ответ Сергей Орлов
Тут он прав. Зобнин абсолютно пустой.
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Ответ Gspeed
А много ли в Зените сейчас играет своих воспитанников? Ничего личного, я не знаком подробно со всем составом. Подскажите? Кто сейчас из коренных петербуржцев лидер на своей позиции?
Смысл слова коренной по отношению к человеку понимаешь?Минимум третье поколение,которое родилось в санпете.Бабушка с дедом,папа с мамой и юный футболист.Коренных сейчас очень трудно найти,а просто рожденных в мегаполисах намного легче.
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Ответ Barmaleika
Нормальный Зобнин игрок, в Спартаке есть пассажиры гораздо слабее.
Зобнин мог выдать один хороший матч за месяц, а 3 запороть.
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Ответ wlad wasew
Орлов Геннадий Сергеевич, будет говорить, что захочет. Особенно, когда его об этом спрашивают. А Дениска Воропаев... Тоже будет говорить, что захочет. Не спрашивают только
Я смотрю, тебя спросили и послушались твоего совета, не известный ты человек, который зассал свою фамилию и имя написать.
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Ответ igls54
Ерунду написал. Уровень нынешнего Зобнина - команды второй десятки РПЛ в лучшем случае
А Соболев и Бакаев?
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Наверное повторюсь... Но дедушка опять пропустил приём лекарств...
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Неужто ,,резиновый " химкинский Денис , деда ,,миллеровкой опоил " ?..
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а ложные лидеры были в той чемпионской команде это простите кто? Промес, Фернандо, Луис Адриано, Глушаков, Самедов дальше думаю продолжать не стоит. Старость взяла свое и уже давно.
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Зобнин в Зените 😂😂😂😂
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Эпизод со второй желтой это подстава от своего игрока.Бегут оба вперед,пас не на ход,а за спину.Выскочил игрок соперника ,перехватил мяч и в контратаку.Тут выбора у Зобнина не было.Оправданный фол,но красная.Подставил его Умяров по-моему?Не помню точно.
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Ему врачу уже вызвали? Дед явно перепил. Он в принципе никогда не был умным и вменяемым человеком, скорее всего телеклонун Матча, но с возрастом становится только хуже.
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