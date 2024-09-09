Орлов о «Спартаке»: «Чтобы быть чемпионом, нужно отказаться от Зобнина. Это остатки прошлой команды, у них были ложные лидеры. Мастерства не хватает, он не техничен»

Геннадий Орлов считает, что «Спартак» должен расстаться с Романом Зобниным.

– «Спартаку» надо отказаться от капитана команды Зобнина. Как отказались когда-то от .

Футболист в центре поля делает два нарушения. Причем он нарушения-то делает неумышленно, он просто иначе не умеет, не умеет отбирать мяч без нарушений. Мастерства не хватает.

Для того чтобы «Спартак» был чемпионом, Зобнин не может быть в этом составе. Тогда десять остальных должны за него играть. Это остатки прошлого « », потому что у них были ложные лидеры. Жиго и Джикия все время участвовали в атаках. И это всем нравилось, но сзади у них была дыра, и по центру в основном им забивали. Но если ты взят на контракт защитником, то чего ты лезешь вперед? Ты вначале обеспечь сзади оборону.

– Но Зобнин все же полузащитник...

– Да, Зобнин – полузащитник, он должен обязательно быть тем «официантом», который обслуживает атакующих игроков, понимаете? Должен делать им острую передачу, а вы помните, чтобы он сделал острую передачу?

И он не техничен, потому что мяч его не слушается, он в одно касание не может играть. Поэтому Станкович это поменял. Тот же Зобнин уже выходит за замену, потому что, когда все здоровы, он с первой минуты не выходит, – заявил комментатор .

Зобнин перешел в «Спартак» летом 2016 года из «Динамо» за 3 млн евро. Контракт 30-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до конца нынешнего сезона.