«Гениально!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣». Карпин о поддержке ЭСК решения отменить пенальти «Ростова» в игре с «Краснодаром»:
«Ростов» уступил «Краснодару» со счетом 0:2 в матче 8-го тура Мир РПЛ. На 12-й минуте матча судья Василий Казарцев назначил 11-метровый в пользу «Ростова», посчитав, что защитник краснодарцев Диего Энрике Коста сыграл рукой в своей штрафной. Однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил первоначальное решение, определив, что мяч попал в руку, когда она была прижата.
После матча Карпин высказался об эпизоде в своем телеграм-канале: «Почему ВАР позвал судью?! Рука прижата? Мяч не попал в локоть? Не было движения рукой? Очень интересен ответ ЭСК».
ЭСК ранее поддержала решения Казарцева отменить пенальти в пользу «Ростова» и не засчитать гол Роналдо в матче с «Краснодаром».
«Гениально!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. А вот и решение ЭСК 🤪🤪🤪.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Краснодар» №4 Диего Косты в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука защитника находилась в естественном положении близко к телу, не увеличивая его площадь, с его стороны не было дополнительного движения руки к мячу, мяч двигался с очень короткой дистанции после удара по нему соперником, и защитник не имел физической возможности избежать этого контакта с мячом», – говорится в заявлении Карпина.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий