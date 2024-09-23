  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артига про 0:0 с «Оренбургом»: «Результат удовлетворительный, учитывая, что 80 минут «Химки» играли в меньшинстве. Дальше будет лучше» 
1

Артига про 0:0 с «Оренбургом»: «Результат удовлетворительный, учитывая, что 80 минут «Химки» играли в меньшинстве. Дальше будет лучше» 

Франк Артига оценил ничью «Химок» с «Оренбургом» (0:0) в Мир РПЛ.

— Ваша реакция на удаление Гогуа?

— Так получается, что у нас в каждой игре происходит какое‑то происшествие. Но в первом тайме отыграли очень хорошо, были моменты забить, однако не получилось, бились как могли.

— После удаления решили снять Зелимхана Бакаева. Почему его? Он бурно на это реагировал…

— Мне пришлось сделать этот выбор, он хорошо играл, сейчас он в абсолютно нормальном состоянии.

— Итоговый счет устраивает?

— Не могу сказать, что устраивает. Однако, учитывая то, что 80 минут играли в меньшинстве — результат удовлетворительный, — сказал главный тренер «Химок».

«После красной карточки мы играли компактно. И я могу сказать, что доволен тем, как мы действовали. Дальше будет лучше», – добавил Артига.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoФранк Артига
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артига о Глушакове в «Химках»: «Сложно тренироваться, когда 34 игрока в команде. Денис будет во второй команде, дальше решат руководители и спортивный директор»
3вчера, 15:37
Селюк про красную Гогуа с «Оренбургом»: «Правильно, что сфолил до штрафной, сыграл на опыте, иначе был бы гол. Седрик спас команду, 0:0 лучше, чем 0:1»
13вчера, 14:05
«Химки» о 291 зрителе на игре с «Оренбургом»: «Серия без побед, близость спартаковского матча»
32вчера, 13:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бернарду про 2:2 с «Арсеналом»: «Только одна команда вышла играть в футбол, вторая искала границы дозволенного судьей. «Ливерпуль» всегда встречает нас лицом к лицу и пытается победить»
62вчера, 21:59
Симеоне про 1:1 с «Райо»: «Во 2-м тайме «Атлетико» играл так, как и должен был, мы могли победить. Голы придут – проблема в том, что у нападающих нет моментов»
6вчера, 21:53
Индзаги про 1:2 с «Миланом»: «Интер» потерял уже слишком много очков, и эта потеря особенно болезненная. Соперник заслужил победу, мы не были похожи на команду»
6вчера, 21:48
Паулу Фонсека: «Милан» заслужил победу, давно никто не создавал «Интеру» таких проблем. Для меня важно видеть, что игроки верят в наши идеи»
8вчера, 21:35
У «Барсы» 22 гола в 6 турах – больше всех в Ла Лиге. «Реал» забил меньше «Сельты» с 8-го места – 13 мячей, 5 из них с пенальти
41вчера, 21:31
Сделали для спортивных трансляций афиши фильмов. Вот что получилось!
1вчера, 21:30Спецпроект
«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 18 очками после 6 туров. «Реал» отстает на 4 очка, «Атлетико» – на 6
33вчера, 21:04
«Торино» Ваноли лидирует в Серии А после 5 туров. «Наполи» – 2-й, «Ювентус» – 4-й, «Интер» – 6-й, «Милан» – 7-й
22вчера, 20:56
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 5 голов «Вильярреалу», «Атлетико» сыграл вничью с «Райо», «Атлетик» победил «Сельту»
368вчера, 20:56
Беллингема не накажут за слова про «кусок дерьма» после желтой в матче с «Эспаньолом». Комитет судей не подаст жалобу, так как слова хавбека «Реала» не были публичным заявлением
53вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Деограсия про 0:0 с «Химками»: «Оренбургу» нужно было выигрывать – мы час играли с численным преимуществом, но принимали неправильные решения» 
14 минут назад
Илич получит 300 тысяч евро неустойки в случае увольнения из «Пари НН» («Чемпионат»)
25 минут назад
Холанд первым в истории АПЛ забил 10 голов в стартовых 5 турах
249 минут назад
Генич о 2-й желтой Маухуба в матче со «Спартаком»: «Арбитр уровня Иванова не имеет права давать такие карточки. Удаление спасло «Динамо» – вовремя вспомнили, что нужно атаковать»
12вчера, 22:03
Коке об 1:1 с «Райо»: «Атлетико» нельзя так начинать первый тайм, мы теряем очки из-за этого. Все должны бегать, а кто не будет, тот не сможет здесь играть»
вчера, 21:51
Пеп о Родри: «Лучший опорник мира, я очень хочу, чтобы он выиграл «Золотой мяч». Он боец и покинул поле, потому что почувствовал что-то – иначе остался бы»
4вчера, 21:37
Куртуа – тер Стегену: «Было больно смотреть, как ты покидаешь поле. Надеюсь, поправишься как можно скорее»
17вчера, 21:25
«Говорят, у клубов больше нет легенд, но это вина не только игроков. Клубы преследуют свои интересы без зазрения совести». Воспитанник «Ромы» Бове, перешедший в «Фиорентину» летом, о трансферах
1вчера, 21:24
Бекхэм о Месси: «Говорить, что в «Интер Майами» играет величайший футболист в истории – просто мечта. Не могу поверить, что Лионель с нами»
11вчера, 21:13
«Интер» не выигрывает три матча. «Милан» победил во 2-й раз за 6 игр при Фонсеке
10вчера, 21:04