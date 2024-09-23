Артига про 0:0 с «Оренбургом»: «Результат удовлетворительный, учитывая, что 80 минут «Химки» играли в меньшинстве. Дальше будет лучше»
Франк Артига оценил ничью «Химок» с «Оренбургом» (0:0) в Мир РПЛ.
— Ваша реакция на удаление Гогуа?
— Так получается, что у нас в каждой игре происходит какое‑то происшествие. Но в первом тайме отыграли очень хорошо, были моменты забить, однако не получилось, бились как могли.
— После удаления решили снять Зелимхана Бакаева. Почему его? Он бурно на это реагировал…
— Мне пришлось сделать этот выбор, он хорошо играл, сейчас он в абсолютно нормальном состоянии.
— Итоговый счет устраивает?
— Не могу сказать, что устраивает. Однако, учитывая то, что 80 минут играли в меньшинстве — результат удовлетворительный, — сказал главный тренер «Химок».
«После красной карточки мы играли компактно. И я могу сказать, что доволен тем, как мы действовали. Дальше будет лучше», – добавил Артига.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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