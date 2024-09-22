Селюк про красную Гогуа с «Оренбургом»: «Правильно, что сфолил до штрафной, сыграл на опыте, иначе был бы гол. Седрик спас команду, 0:0 лучше, чем 0:1»
Защитник подмосковного клуба получил прямую красную карточку в матче с «Оренбургом» (0:0) за фол на форварде Саиде Сахархизане.
– Гогуа получил красную, но команда не проиграла. Выходит, Седрик не сильно подвел партнеров?
– Смотрите, «Матч ТВ» признал лучшим игроком встречи Александра Филина. В чем была проблема Гогуа? Они с Филиным стояли в центре поля вместе с Саидом. И когда мяч был заброшен на игрока «Оренбурга», кто виноват: Гогуа или Филин?
Гогуа сделал правильно, что сфолил до штрафной, сыграл на опыте, иначе был бы гол. Седрик спас команду от гола. А Филин должен был стоять немного дальше, как минимум на линии центрального круга.
До удаления Гогуа играл надежно. Он пропустил четыре матча, а команда проигрывала их, порой с крупным счетом. А сейчас «Химки» сыграли на ноль. Если бы Гогуа не фолил, пришлось бы отыгрываться. Так что 0:0 лучше, чем 0:1.
Думаю, Филин половину своего приза должен отдать Гогуа, – сказал Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника.
Защитник «Химок» Гогуа получил прямую красную на 24-й минуте за подкат в ноги Сахархизану
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