«Торино» Ваноли не проигрывает в сезоне. Клуб экс-тренера «Спартака» набрал 11 очков в 5 матчах и лидирует в Серии А до игр конкурентов

«Торино» под руководством Паоло Ваноли не проиграл ни разу в этом сезоне.

Туринский клуб в гостях обыграл «Верону» (3:2) в 5-м туре чемпионата Италии.

Таким образом, клуб дважды сыграл вничью и одержал 3 победы в 5 матчах со старта сезона Серии А.

Также «Торино » обыграл «Козенцу» в 1-м раунде Кубка Италии.

На данный момент клуб экс-тренера «Спартака » занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков в 5 матчах. «Удинезе» (10 очков), «Наполи» (9), «Интер» (8) и «Ювентус» (8) еще не играли в 5-м туре.

Напомним, Ваноли был признан лучшим тренером Серии А в августе.