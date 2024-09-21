«Торино» Ваноли не проигрывает в сезоне. Клуб экс-тренера «Спартака» набрал 11 очков в 5 матчах и лидирует в Серии А до игр конкурентов
«Торино» под руководством Паоло Ваноли не проиграл ни разу в этом сезоне.
Туринский клуб в гостях обыграл «Верону» (3:2) в 5-м туре чемпионата Италии.
Таким образом, клуб дважды сыграл вничью и одержал 3 победы в 5 матчах со старта сезона Серии А.
Также «Торино» обыграл «Козенцу» в 1-м раунде Кубка Италии.
На данный момент клуб экс-тренера «Спартака» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков в 5 матчах. «Удинезе» (10 очков), «Наполи» (9), «Интер» (8) и «Ювентус» (8) еще не играли в 5-м туре.
Напомним, Ваноли был признан лучшим тренером Серии А в августе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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