Личка о судействе в РПЛ: «Я за ВАР, но иногда он мешает главным судьям. Не думаю, что тут плохие арбитры, но сегодня меня разозлили»
– Все говорят о судействе, что много непоследовательных решений. Вы согласны, что судейство стало хуже?
– Не хочу говорить, что судьи плохие. Есть Чешская лига, там тоже судьи ошибаются. Но я не понимаю: есть судьи на линии, которые видят ситуацию. Они могут помочь главному судье. Но в Махачкале была очевидная ситуация. Помогай ему, вы в одной команде судейской. Но они оставили все на главного судью. Это грустно. Я за ВАР, но иногда эта система мешает главным судьям.
Не думаю, что тут слабое судейство. Посмотрите, как судят в Турции. В Аргентине судьям очень тяжело, в Бразилии. Там судьи уверены в себе, мне нравится это. Они не дают игрокам разговаривать, ведут себя как боссы. Но сегодня меня разозлили, да, – сказал главный тренер «Динамо» после матче со «Спартаком» (2:2).
Личка о 2-й желтой Маухубав матче со «Спартаком»: «Когда Бонгонда летает, будто самолет садится, реакции ноль. Надо быть последовательными, такие решения ломают игру»
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