Личка о судействе в РПЛ: «Я за ВАР, но иногда он мешает главным судьям. Не думаю, что тут плохие арбитры, но сегодня меня разозлили»

Марцел Личка высказался об уровне судейства в Мир РПЛ.

– Все говорят о судействе, что много непоследовательных решений. Вы согласны, что судейство стало хуже?

– Не хочу говорить, что судьи плохие. Есть Чешская лига, там тоже судьи ошибаются. Но я не понимаю: есть судьи на линии, которые видят ситуацию. Они могут помочь главному судье. Но в Махачкале была очевидная ситуация. Помогай ему, вы в одной команде судейской. Но они оставили все на главного судью. Это грустно. Я за ВАР, но иногда эта система мешает главным судьям.

Не думаю, что тут слабое судейство. Посмотрите, как судят в Турции. В Аргентине судьям очень тяжело, в Бразилии. Там судьи уверены в себе, мне нравится это. Они не дают игрокам разговаривать, ведут себя как боссы. Но сегодня меня разозлили, да, – сказал главный тренер «Динамо » после матче со «Спартаком» (2:2).

Личка о 2-й желтой Маухубав матче со «Спартаком»: «Когда Бонгонда летает, будто самолет садится, реакции ноль. Надо быть последовательными, такие решения ломают игру»