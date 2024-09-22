Ямаль забил 6 голов и сделал 14 ассистов в 22 последних матчах за «Барселону» и Испанию

Ламин Ямаль отметился результативными действиями в 12 из 13 последних матчей.

Сегодня вингер «Барселоны» ассистировал Рафинье Диасу в конце игры с «Вильярреалом » (5:1) в Ла Лиге . Также он заработал пенальти, который не смог реализовать Роберт Левандовски.

С начала мая Ямаль провел 22 матча за «блауграну» и сборную Испании. В этих играх у него 6 голов и 14 голевых передач.

Подробно со статистикой 17-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .