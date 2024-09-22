Ямаль забил 6 голов и сделал 14 ассистов в 22 последних матчах за «Барселону» и Испанию
Ламин Ямаль отметился результативными действиями в 12 из 13 последних матчей.
Сегодня вингер «Барселоны» ассистировал Рафинье Диасу в конце игры с «Вильярреалом» (5:1) в Ла Лиге. Также он заработал пенальти, который не смог реализовать Роберт Левандовски.
С начала мая Ямаль провел 22 матча за «блауграну» и сборную Испании. В этих играх у него 6 голов и 14 голевых передач.
Подробно со статистикой 17-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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