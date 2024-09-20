Йорди Кройфф о Ямале: «Хави, как только увидел его, сказал: «Это что-то особенное». Он хотел выпустить его еще раньше, но мы хотели убедиться, что он останется в «Барсе» надолго»

Йорди Кройфф вспомнил первую реакцию Хави на Ламина Ямаля.

Прошлым вечером вингер «Барселоны» забил в матче с «Монако» (1:2) в Лиге чемпионов. 17-летний Ямаль стал вторым самым молодым бомбардиром в истории турнира, уступая лишь своему одноклубнику Ансу Фати. Ламин дебютировал за «Барселону» 29 апреля 2023 года в возрасте 15 лет, 9 месяцев и 16 дней. В то время Йорди Кройфф занимал должность спортивного директора клуба.

«Помню, Хави , как только увидел его, посмотрел на нас и сказал: «Это что-то особенное». Я также помню, что Хави хотел выпустить его на поле еще раньше, но мы думали: «У нас же нет с ним контракта, так что давайте сначала убедимся, что он останется с нами на много лет».

Когда он впервые коснулся мяча, все посмотрели на него с удивлением, понимая, что это что-то особенное, что-то редкое. Он звезда, но всегда присутствует небольшой страх. Он очень молод, ему нужно дать время, иногда у него будут хорошие моменты, иногда – плохие, он может ошибиться в решениях, хотя это случается очень редко для его возраста.

Но я считаю, что сейчас не стоит спешить и называть его лучшим. Все мы знаем, что по уровню таланта и возрасту он лучший, но лучше идти спокойно, сдержанно, с холодной головой, и продолжать работать, потому что он игрок невероятного таланта», – сказал Йорди Кройфф в интервью Movistar.