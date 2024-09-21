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  • Марко Николич: «ЦСКА полностью переиграл соперников в последних 2-3 матчах, а очков не хватило. Cложный график»
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Марко Николич: «ЦСКА полностью переиграл соперников в последних 2-3 матчах, а очков не хватило. Cложный график»

Марко Николич считает, что ЦСКА превосходил соперников в последних матчах.

– Лидеры уходят в отрыв. Вы изучаете турнирную таблицу?

– Смотрю всегда на таблицу, но надо двигаться от игры к игре. У нас был сложный график.

К сожалению, если взять две-три последние игры, по тому, что происходило на поле, мы полностью переиграли наших соперников, а очков не хватило. Над этим надо работать, – отметил главный тренер ЦСКА.

Армейцы с 14 сентября проиграли «Зениту» (0:1), победили «Краснодар» (2:0) и сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoЦСКА
logoЗенит
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoМарко Николич
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